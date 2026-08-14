Parallelamente al discorso per Luis Henrique, che deve essere sbloccato esclusivamente dall'accordo con il giocatore, la Roma sta portando avanti tra molte difficoltà la trattativa con il Porto per Rodrigo Mora. L'ultimo aggiornamento vede una fase di stallo: giallorossi fermi a un prestito oneroso da 7 milioni di euro con diritto di riscatto da 43 milioni che diventa obbligo al 60% delle presenze del giocatore più la qualificazione in Champions dei giallorossi; Dragoes fermi sulla richiesta di 10 milioni subito e diritto che diventa obbligo a condizioni non legate alla posizione in classifica della squadra giallorossa, più una percentuale sulla futura rivendita.

Nel mentre, a Trigoria valutano alternative e oltre a Christopher Nkunku, in uscita dal Milan, piace anche Malick Fofana del Lione, esterno che recentemente è stato accostato all'Inter come possibile sostituto proprio di Luis Henrique, che tratta con i giallorossi. Intrecci di mercato sugli esterni.

Sezione: Mercato / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 12:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.