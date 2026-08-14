Rischia di saltare clamorosamente il trasferimento di Frattesi dall'Inter alla Lazio. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, infatti, manca l'ok della Lega Serie A al passaggio del centrocampista in biancoceleste, motivo per cui la cessione resta in sospeso. Ecco perché. 

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Sezione: Copertina / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 11:20
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.