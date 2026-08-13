Tra campo e mercato, il lavoro dell'Inter prosegue senza sosta. Se il giorno di Ferragosto i nerazzurri sfideranno il Betis Siviglia, la componente dirigenziale sta studiando gli ultimi tasselli per definire l'assetto completo della rosa che Chivu avrà a disposizione nella prossima stagione sportiva. Manca sempre meno: poco più di una settimana e il calcio d'avvio del campionato sarà realtà. Sarà fondamentale partire col piede giusto contro il Monza e tutti ne sono fortemente consapevoli.

L'importanza di Jones

In questo caldissimo mese di agosto, l'Inter ha fatto passi decisivi in avanti per Spence, prossimo all'arrivo. Ed è pronta a ripartire le trattative con il Liverpool per Curtis Jones. Perché il suo arrivo sarebbe fondamentale nello scacchiere di Chivu? Anzitutto per la sua duttilità. Nelle giovanili del Liverpool ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dal centrocampista al terzino destro. Si è consolidato in mediana, ma ha fatto anche la mezzala d'inserimento e il regista d'impostazione.