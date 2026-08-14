Visite mediche, firma e poi si comincia a sprintare. Djed Spence è arrivato ieri a Milano per cominciare tutto l'iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Non ha praticamente alle spalle allenamenti veri, dopo aver centrato il terzo posto ai Mondiali con l'Inghilterra. Così, mentre i nuovi compagni andranno a Bari per Ferragosto, lui completerà il percorso burocratico per il visto di lavoro e comincerà ad allenarsi tra domenica e lunedì.

"Una settimana intera prima della sfida contro il Monza che stapperà la stagione nerazzurra, troppo poco per pensare di essere subito protagonista - si legge sulla rosea -. Resta, però, la voglia di bruciare le tappe e provare una convocazione per la prima giornata, con il sogno neanche tanto nascosto di una passerella di qualche minuto a San Siro: qualora l'andamento della partita lo consentisse e i dati aerobici fossero positivi, allora non sarebbe utopia un ingresso dalla panchina. Sabato prossimo dovrebbe cominciare Diouf, ma è chiaro che nelle gerarchie di partenza, anche alla luce del fresco investimento, il titolare sia Spence".