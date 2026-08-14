Thomas Berenbruch da Alessandro Nesta? Restano intatte le possibilità che Inter e Avellino trovino un accordo per il trasferimento del classe 2005 in Irpinia, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri.

Per adesso le riserve non sono state sciolte, le candidature per quel posto a centrocampo sono tante e l'allenatore non ha perso l'occasione, come riporta Il Mattino, di tornare a lavorare con Natan Girma, suo pupillo nel periodo alla Reggiana.

Sezione: Mercato / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 14:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.