L'Inter pronta a rafforzare il proprio reparto arretrato. I nerazzurri sono in pressing per il giovane classe 2010 del Vicenza Edoardo Zambon. Lo riporta LaCasadiC. Non andrà direttamente in Under 23, anzi, il difensore centrale continuerà il proprio percorso di crescita con le giovanili. A proposito di giovanili, Zambon si è distinto l'anno scorso con il Vicenza U16, vincendo il tricolore per le squadre di Serie C, successo a cui ha contribuito con la sua forza fisica e la sua personalità.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 12:29
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.