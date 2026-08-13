L'Inter pronta a rafforzare il proprio reparto arretrato. I nerazzurri sono in pressing per il giovane classe 2010 del Vicenza Edoardo Zambon. Lo riporta LaCasadiC. Non andrà direttamente in Under 23, anzi, il difensore centrale continuerà il proprio percorso di crescita con le giovanili. A proposito di giovanili, Zambon si è distinto l'anno scorso con il Vicenza U16, vincendo il tricolore per le squadre di Serie C, successo a cui ha contribuito con la sua forza fisica e la sua personalità.