Grande soddisfazione per la giovane Marie Detruyer, calciatrice belga dell'Inter Women legatasi ai colori nerazzuri fino al 2029 a seguito del rinnovo del proprio contratto con la società milanese. La stessa calciatrice ha commentato con soddisfazione il rinnovo ai canali ufficiali del club.

Detruyer, le parole dopo il rinnovo

"È molto bello quando un club ti dimostra fiducia e sono davvero felice di continuare. Questo club rappresenta tanto per me perché è il mio primo grande passo lontano dal Belgio. Questo club migliora di anno in anno e questo mi piace molto. Sento di poter migliorare ancora tanto qui. Sin dal primo giorno qui ho sentito tanta fiducia e penso di essere cresciuta tantissimo, sia come calciatrice che come donna. Posso dire che Milano è diventata un po' casa mia e sono davvero felice e riconoscente per questo. Il mio momento più bello è stato quando, al mio primo anno, abbiamo raggiunto la Women Champions League per la prima volta nella nostra storia: far parte di quel gruppo è stato incredibile. In vista della prossima stagione voglio dare il massimo e voglio continuare a migliorarmi".