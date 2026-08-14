La difesa dell'Inter in questo momento è completa, con la permanenza di Benjamin Pavard sono 6 i giocatori a disposizione di Cristian Chivu, abbastanza da poter affrontare una stagione così impegnativa. Però la dirigenza guarda ancora al futuro e, forse memore del mancato arrivo di Giovanni Leoni, continua a cercare un giovane centrale che possa rappresentare il futuro della squadra nerazzurra. Non è un caso dunque se oggi BILD confermi l'interesse nei confronti di Luca Reggiani, difensore 18enne del Borussia Dortmund, che consapevole delle poche opportunità di gioco che avrebbe vorrebbe cambiare squadra, anche temporaneamente. In Serie A qualche club si è già mosso, Inter compresa, che avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage.

A quanto pare, Reggiani stesso non è contrario a tornare in Italia. Tuttavia, il giocatore, alto 1,94 metri di piede destro e nel giro delle Nazionali giovanili (ha anche esordito in Nazionale maggiore durante la breve gestione affidata a Silvio Baldini), ha rinnovato il suo contratto con il Borussia Dortmund solo a marzo. Di conseguenza, probabilmente servirà una cospicua somma per convincere il Dortmund a cederlo. In alternativa, potrebbe anche trattarsi di un prestito.