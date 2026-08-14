Cristiano Giuntoli è tornato al lavoro con entusiasmo, scegliendo di ripartire dall’Atalanta e dal progetto nerazzurro. Il nuovo direttore sportivo è già concentrato sulle prossime mosse, tra mercato, rosa e ambizioni per la nuova stagione.
Le dichiarazioni di Giuntoli
Il direttore sportivo del club orobico intervenuto in diretta su Sky Sport prima del Trofeo Bortolotti, punzecchiato sul tema mercato, alla domanda su Noa Lang, Diao e Sebastiano Esposito, Giuntoli ha preferito valorizzare i calciatori già presenti nella rosa nerazzurra: "Faccio una battuta: credo che Raspadori, Zalewski e gli assenti Sulemana e CDK non abbiano niente da invidiare a nessuno. Siamo contenti dei calciatori che abbiamo, non mi va di parlare degli altri e andiamo avanti sulla nostra strada, che sappiamo essere difficile e in salita".
Autore: Giammarco Probo
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