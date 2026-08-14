Sempre più regina del mezzofondo italiano e non solo: Nadia Battocletti concede il bis agli Europei di Birmingham prendendosi, dopo i 5mila metri, anche la medaglia d'oro nei 10mila metri diventando così l'atleta italiana col più alto numero di ori continentali davanti a mostri sacri della 'regina dello sport' come Adolfo Consolini, Pietro Mennea, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi (che però l'ha agganciata qualche ora dopo vincendo l'oro nel salto in alto). Immancabile il tweet di congratulazioni da parte della sua Inter.

Sezione: Focus / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 22:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.