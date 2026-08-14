A che punto è la trattativa tra Inter e Roma per Luis Henrique? Tra fonti che la danno per ben avviata e altre che ne negano l'esistenza, Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube fa il punto della situazione, evidenziando il punto focale: quello che si attende è la decisione del giocatore. Ad oggi non c'è una chiusura del brasiliano al trasferimento, al progetto giallorosso, alla Roma in generale. Lui sa che con Gian Piero Gasperini potrebbe giocare anche in una posizione più consona alle sue caratteristiche, più offensiva, più adatta rispetto a quella di quinto con l'Inter.

La questione è essenzialmente economica, al momento non c'è intesa sulle cifre dell'ingaggio tra l'ex Marsiglia e la Roma. Tra i club invece non sarebbe difficile trovare un accordo. L'Inter non è scontenta di lui, ma di fronte all'offerta giusta, a prescindere dalla controparte, lo cederebbe in cinque minuti peerché lo considera sacrificabile sul mercato. Luis Henrique ne è al corrente. Dunque, non è un problema tra le società, ma tra la Roma e il giocatore. Se le parti trovassero una quadra sull'ingaggio, il discorso evolverebbe.