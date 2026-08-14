Ora che la cessione di Davide Frattesi alla Lazio si è sbloccata, l'Inter può tornare a pensare all'arrivo di Curtis Jones che andrebbe a sostituire proprio l'ex Sassuolo in rosa e nel peso a bilancio. Un trasferimento che ancche in Inghilterra resta nell'aria, al punto che a Liverpool sono in attesa della prossima mossa ufficiale dei nerazzurri per il classe 2001. Il quale, se salutasse definitivamente Anfield Road, entrerebbe in una ristretta cerchia di calciatori nella storia del club, vale a dire quelli che hanno segnato nella loro ultima presenza. Il centrocampista ha infatti messo a segno l'ultimo gol dell'era di Arne Slot ad Anfield, con i Reds che hanno chiuso una stagione deludente pareggiando 1-1 in casa contro il Brentford lo scorso maggio, nell'ultima partita ufficiale disputata. Se questa dovesse rivelarsi l'ultima partita ufficiale di Jones con la maglia del Liverpool, diventerebbe l'ennesimo giocatore a lasciare il club dopo aver segnato nella sua ultima apparizione.

Altri precedenti

John Aldridge segnò un gol memorabile nella sua ultima presenza con i Reds nel 1989, subentrando dalla panchina e realizzando un rigore nella schiacciante vittoria per 9-0 contro il Crystal Palace, prima di firmare per la Real Sociedad. Nel frattempo, 18 giocatori hanno segnato nella loro ultima partita con il Liverpool nell'era della Premier League, e la leggenda dei Reds Roberto Firmino è stato l'ultimo ad aggiungersi alla lista. Il brasiliano andò a segno nel maggio 2023, quando il Liverpool concluse la stagione con un rocambolesco pareggio per 4-4 in trasferta contro il Southampton. Era già stato confermato che l'attaccante avrebbe lasciato il club alla scadenza del suo contratto e avrebbe poi firmato per la squadra saudita dell'Al Ahli.