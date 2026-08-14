Di nuovo insieme. Dopo aver giocato insieme al Manchester City dal 2022 al 2025, Manuel Akanji e John Stones da qualche giorno condividono lo spogliatoio dell'Inter. Uno spogliatoio le cui porte sono state aperte metaforicamente al difensore inglese dallo svizzero, già di casa alla Pinetina da un anno: "Benvenuto nella famiglia Inter, fratello. Di nuovo in squadra, pronto per la nuova stagione", il messaggio scritto dal nazionale rossocrociato su Instagram per accogliere il nativo di Barnsley. Che si è già calato nel mondo Inter, come si può intuire dalla risposta: un cuore nero e uno azzurro per ringraziare il vecchio-nuovo compagno di squadra.
Sezione: Focus / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 13:13
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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