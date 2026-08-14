Oggi in casa Lazio è il Davide Frattesi Day. Ieri sera l'ultimo scambio di documenti e il via libera definitivo del presidente Claudio Lotito, stamattina Il centrocampista sbarcherà nella capitale e si dedicherà alle tradizionali visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà per cinque anni alla sua squadra del cuore, visto che è molto probabile che in quella attuale scatti l'obbligo di riscatto da 14 milioni di euro a cui va aggiunto il milione per il prestito oneroso.

Come evidenzia Il Messaggero, il classe '99 si è convinto definitivamente dopo una telefonata con Gennaro Gattuso che sarà il suo allenatore in biancoceleste dopo essere stato suo CT in Nazionale. Frattesi sarà un titolare inamovibile nel suo 4-3-3, con il compito di agire da incursore e potrà muoversi dietro la punta nel passaggio al 4-2-3-1. Reduce da una stagione con zero gol e zero assist, il ragazzo cercherà di rilanciarsi pur non avendo lo scenario europeo in cui, con la maglia nerazzurra, era riuscito a emergere con gol pesanti contro avversari di grande rilievo.

L'obiettivo sarà anche quello di ritrovare spazio con la maglia della Nazionale italiana ora che Roberto Mancini è tornato CT, colui che lo aveva fatto debuttare in azzurro e oggi lo considera uno dei 26-28 giocatori da cui ripartire.