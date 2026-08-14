Dalle parole ai fatti: la Lega Calcio Serie A ha deciso, come si legge nel comunicato pubblicato nel pomeriggio odierno, di interrompere ogni contratto in essere con la piattaforma albanese Tring, che vantava fino a oggi un accordo per la trasmissione della Serie A che portava un ricavo di 4 milioni nelle casse del massimo campionato italiano e della Coppa Italia, che non oscurando il proprio segnale all'estero era accessibile in Italia tramite l'impiego di una VPN.

Questa la nota di Via Rosellini: "La Lega Calcio Serie A comunica che, a partire da oggi, non fornirà i segnali di Serie A Enilive e Coppa Italia Frecciarossa a TRING, broadcaster albanese, almeno fin quando l’emittente non darà sufficienti garanzie di riuscire a evitare che dall’Italia si possa usare tale piattaforma per vedere le gare del campionato e della Coppa Italia. Il contratto attualmente in essere, evidentemente, vieta tassativamente ogni forma di overspill del segnale in Italia e impone la geolocalizzazione dei segnali OTT alla sola Albania», si legge nella nota ufficiale della Lega".