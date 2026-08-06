Emiliano Bigica promuove l’Inter Primavera dopo il netto 4-0 inflitto al Milan nella semifinale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il tecnico ha raccontato le prime settimane alla guida dei nerazzurri e gli obiettivi del nuovo percorso. "Per me è una nuova esperienza. Sono stato subito felice di accettare, sapendo di essere arrivato in un grande club", ha dichiarato Bigica.

"La missione è portare i ragazzi nel calcio dei grandi"

Dopo sei stagioni al Sassuolo, l’allenatore ha trovato un gruppo pronto a recepire le sue idee: "Abbiamo iniziato a lavorare da tre settimane e svolto una settimana di ritiro. Stiamo cercando di formare il gruppo e assimilare i miei concetti. Ho trovato ragazzi davvero disponibili". L’obiettivo principale va oltre i risultati: "La mia missione è formare più ragazzi possibile affinché possano affacciarsi al calcio dei grandi". Bigica ha vissuto intensamente il derby, guidando la squadra per tutti i novanta minuti: "Cerco di trasmettere ai ragazzi che ogni giorno devono viverlo come una finale".

"Se si allenano in questo modo, possono crescere mentalmente più velocemente. In questa fascia d’età l’aspetto mentale è quello più importante: prima maturano e prima saranno pronti per il calcio dei grandi".

Il rapporto con Vecchi e l’identità della squadra

Il tecnico ha ritrovato all’Inter Stefano Vecchi: "Mi fa piacere lavorare a stretto contatto con lui. Abbiamo tutti la missione di portare più giocatori possibili in prima squadra". Infine, l’identikit della sua Primavera: "La mia squadra deve avere coraggio. Ha qualità per giocare, ma l’aspetto mentale e il coraggio non devono mai mancare".