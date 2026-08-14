Il Catania di mister Longo esce sconfitto dal Tardini: il Parma si impone per 2-0 al termine di una gara in cui i rossazzurri hanno faticato a trovare continuità e concretezza. Un ko che interrompe il cammino del Catania e lascia spazio alle analisi del tecnico nel post-partita.

Le dichiarazioni di Longo nel post-partita

Catania con idea di gioco. Ha ricevuto risposte positive?

"Ritengo che è stata fatta la partita che si doveva fare, una gara di coraggio, sapendo che l'avversario è più forte sulla qualità. Abbiamo provato con lo spirito dell'impresa. La squadra non ha tradito le mie aspettative".

Quanto è stato difficile gestire la squadra negli ultimi giorni?

"Se rispondessi che è stato semplice non direi una bugia. Abbiamo vissuto il momento con la consapevolezza dell'esperienza di due anni fa. Tutti i ragazzi erano pronti per arrivare in campo quando l'aspetto burocratico si fosse definito. Ho detto a chi non se la sentiva di mettersi da parte, ma abbiamo onorato questo palcoscenico che abbiamo conquistato. La squadra ha onorato la maglia e a me interessa questo. Credo che la società farà grandi cose. Noi però non dobbiamo sbagliare strada".