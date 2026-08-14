Bisognerà attendere la giornata di domani prima di vedere l'annuncio dell'ufficialità di Djed Spence come nuovo giocatore dell'Inter. Come spiega Orazio Accomando di Sport Mediaset, si tratta di un'attesa dovuta a semplici questioni burocratiche, visto che tutto l'iter previsto oggi è andato nel migliore dei modi.

Sezione: Copertina / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 19:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.