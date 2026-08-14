L'Inter Under 23 di Stefano Vecchi si prepara per affrontare il primo impegno della stagione in cui conterà il risultato. I nerazzurri affronteranno infatti il Vado fuori casa nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Secondo quanto riportato da Il Giorno, Vecchi dovrebbe proseguire nel lavoro fatto durante il pre-campionato per sviluppare il 3-4-2-1, variante del classico 3-5-2 ormai marchio di fabbrica della prima squadra e nello scorso anno anche dell'Under 23.

Il tecnico dorebbe recuperare alcuni dei giocatori che hanno partecipato con Chivu alla tournée tra Hong Kong e Perth. "Dovrebbero rimanere con Chivu sia Iddrissou che Lavelli, visto che in attacco Lautaro e Thuram sono tornati solo da pochi giorni - si legge sul quotidiano -. Potrebbero invece rafforzare il gruppo di Vecchi il portiere Farronato, il centrale Maye e il centrocampista Topalovic, anche se andrà verificata la loro presenza nella formazione iniziale".