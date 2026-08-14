L'Inter Under 23 di Stefano Vecchi si prepara per affrontare il primo impegno della stagione in cui conterà il risultato. I nerazzurri affronteranno infatti il Vado fuori casa nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Secondo quanto riportato da Il GiornoVecchi dovrebbe proseguire nel lavoro fatto durante il pre-campionato per sviluppare il 3-4-2-1, variante del classico 3-5-2 ormai marchio di fabbrica della prima squadra e nello scorso anno anche dell'Under 23.

Il tecnico dorebbe recuperare alcuni dei giocatori che hanno partecipato con Chivu alla tournée tra Hong Kong e Perth. "Dovrebbero rimanere con Chivu sia Iddrissou che Lavelli, visto che in attacco Lautaro e Thuram sono tornati solo da pochi giorni - si legge sul quotidiano -. Potrebbero invece rafforzare il gruppo di Vecchi il portiere Farronato, il centrale Maye e il centrocampista Topalovic, anche se andrà verificata la loro presenza nella formazione iniziale".

Sezione: Rassegna / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 12:18
Autore: Antonio Di Chiara
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