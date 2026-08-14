Il Pescara Calcio ha ufficializzato tre nuovi arrivi in pochi minuti nel tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto 2026. Tra questi anche Matteo Motta, acquistato a titolo definitivo dall'Inter dopo il prestito al Lumezzane. Il difensore, classe 2005, ha sottoscritto un contratto triennale con il Delfino. Oltre a Motta, il club abruzzese ha annunciato l'acquisto di Giorgio Altare e Victor Eletu.