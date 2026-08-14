Il Pescara Calcio ha ufficializzato tre nuovi arrivi in pochi minuti nel tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto 2026. Tra questi anche Matteo Motta, acquistato a titolo definitivo dall'Inter dopo il prestito al Lumezzane. Il difensore, classe 2005, ha sottoscritto un contratto triennale con il Delfino. Oltre a Motta, il club abruzzese ha annunciato l'acquisto di Giorgio Altare e Victor Eletu. 

Sezione: News / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 16:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.