Come un temporale estivo, il blocco alla trattativa tra Inter e Lazio per il trasferimento di Davide Frattesi è durato poco e adesso in questa situazione si intravede il sereno. Merito dei due club che, convinti di concludere positivamente l'accordo, hanno cambiato i dettagli adeguandoli alle necessità finanziarie dei biancocelesti. In questo momento è in corso il nuovo scambio di documenti con la formula aggiornata: prestito da 5 milioni di euro più bonus, diritto di riscatto da 10 milioni di euro (non più obbligo) e il 50% sulla rivendita oltre i 15 milioni di euro.

Un diritto che sarebbe un obbligo mascherato grazie alla stretta di mano virtuale tra i due presidenti Claudio Lotito e Beppe Marotta. Frattesi adesso ha il via libera per salire sull'aereo direzione Roma, dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto con la Lazio.

Sezione: Focus / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 12:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.