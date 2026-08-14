Come un temporale estivo, il blocco alla trattativa tra Inter e Lazio per il trasferimento di Davide Frattesi è durato poco e adesso in questa situazione si intravede il sereno. Merito dei due club che, convinti di concludere positivamente l'accordo, hanno cambiato i dettagli adeguandoli alle necessità finanziarie dei biancocelesti. In questo momento è in corso il nuovo scambio di documenti con la formula aggiornata: prestito da 5 milioni di euro più bonus, diritto di riscatto da 10 milioni di euro (non più obbligo) e il 50% sulla rivendita oltre i 15 milioni di euro.

Un diritto che sarebbe un obbligo mascherato grazie alla stretta di mano virtuale tra i due presidenti Claudio Lotito e Beppe Marotta. Frattesi adesso ha il via libera per salire sull'aereo direzione Roma, dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto con la Lazio.