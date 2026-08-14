Come previsto in base agli aggiornamenti degli ultimi giorni, manca solo l'annuncio ufficiale per decretare il trasferimento di Anan Khalaili al Crystal Palace. Metabolizzato il mancato approdo all'Inter, l'esterno israeliano si è consolato con il trasferimento in Premier League, al Crystal Palace. Il club inglese ha trovato un'intesa rapidamente con l'Union Saint-Gilloise, sulla base di 21 milioni di sterline più bonus, potenzialmente persino migliore rispetto all'accordo finanziario con l'Inter.

L'esterno classe 2003 ha sostenuto le visite mediche e le ha supeerate, step fallito in Italia dove il CONI gli ha negato lè'idoneità sportiva per irregolarità cardiache. In Inghilterra, dove le norme sono meno stringenti (si guardi al caso Christian Eriksen o al pià recente Edoardo Bove), queste problematiche non sono un ostacolo al tesseramento.