Domani sera a Sestri Levante l'Inter U23 giocherà la sfida di Coppa Italia Serie C contro il Vado. Il club ligure comunica che "Da 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ alle ore 𝟏𝟒:𝟎𝟎 sarà aperta la vendita dei biglietti per 𝐕𝐚𝐝𝐨 – 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐔𝟐𝟑, gara valida per il primo turno di 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂.

I biglietti saranno acquistabili:

• online sul circuito 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭

• presso le 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭

Il settore 𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐢 sarà acquistabile fino alle ore 𝟏𝟗:𝟎𝟎 di giovedì 13 agosto, mentre gli altri settori dello stadio fino all’orario di 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐠𝐚𝐫𝐚. 𝐈 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐞𝐠𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐢: non sarà quindi possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio il giorno della gara.

Sezione: Inter U23 / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 23:56 / Fonte: Comunicato Vado
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione