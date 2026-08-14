Un fulmine a ciel sereno lo stop imposto alla trattativa tra Lazio e Inter per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi a causa di questioni burocratiche. La Lega Serie A ha frenato ogni discorso a causa degli indici finanziari della lazio, che obbligano un mercato a saldo zero non solo nel confronto tra entrate e uscite dei cartellini, ma anche per quanto concerne gli ingaggi. Ergo, bisognerà trovare una soluzione per permettere l'ingaggio del classe '99.

Le parti stanno già lavorando per risolvere il problema, mentre Frattesi è ancora a Milano in attesa di buone notizie e di salire sull'aereo direzione Roma. Come fa sapere Matteo Moretto, è previsto che l'affare si sblocchi nelle prossime ore e le parti in causa mostrano ottimismo, definendo lo stop un semplice rallentamento burocratico.