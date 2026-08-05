Con la pubblicazione del nuovo Listone è ufficialmente iniziato uno dei periodi più attesi da tutti i fantallenatori: quello della preparazione dell’asta del Fantacalcio.

Quali giocatori dell’Inter conviene acquistare? Quanto bisogna spendere per Lautaro Martínez? Barella e Dimarco valgono un investimento importante? Su quali nerazzurri si può puntare per ottenere bonus durante la stagione?

Ogni fantallenatore ha le proprie strategie, ma durante l’asta è facile farsi trascinare dall’entusiasmo, dall’hype del momento o dalla voglia di acquistare a tutti i costi il proprio giocatore preferito. Il rischio è quello di spendere troppo, compromettere il budget e ritrovarsi con una rosa poco equilibrata.

Per aiutare gli appassionati a prendere decisioni con maggiore criterio c’è Fantalgoritmo, il servizio italiano dedicato al fantacalcio che funziona direttamente su WhatsApp.

Come funziona Fantalgoritmo

Non bisogna scaricare nessuna nuova applicazione: Fantalgoritmo si utilizza all’interno di una normale chat WhatsApp.

È sufficiente scrivere il nome di un giocatore per ricevere una scheda con dati, statistiche e indicazioni utili per l’asta. L’utente può anche inviare un messaggio vocale oppure una fotografia della propria lista dei calciatori.

Fantalgoritmo permette, tra le altre cose, di:

scoprire il prezzo consigliato di un giocatore;

capire fino a quanto conviene rilanciare durante l’asta;

confrontare due o più calciatori;

consultare statistiche e dati utili;

individuare possibili occasioni e giocatori da evitare;

distribuire meglio il proprio budget;

costruire una rosa più equilibrata.

In questo modo, quando durante l’asta viene chiamato un calciatore, bastano pochi secondi per ottenere un’indicazione concreta e decidere se continuare a rilanciare oppure fermarsi.

Quanto spendereste per i giocatori dell’Inter?

L’uscita del Listone apre inevitabilmente il dibattito sui prezzi dei principali protagonisti nerazzurri.

Quanto del vostro budget investireste per Lautaro? Dimarco è uno dei difensori su cui puntare maggiormente? Barella può essere ancora una certezza al fantacalcio? E quali giocatori dell’Inter potrebbero rappresentare una sorpresa o un’occasione a un prezzo contenuto?

Fantalgoritmo può aiutare a rispondere a queste domande utilizzando dati e valutazioni, senza affidarsi esclusivamente alle sensazioni o alla popolarità del momento.

L’obiettivo non è sostituire le decisioni del fantallenatore, ma fornirgli un supporto pratico per scegliere con maggiore consapevolezza.

Fantalgoritmo è gratis durante il periodo dell’asta

Per la stagione 2026/27, i nuovi utenti possono provare gratuitamente Fantalgoritmo durante tutta la fase dell’asta, fino al 30 settembre.

L’attivazione non prevede alcun costo iniziale: è possibile utilizzare il servizio su WhatsApp, verificarne il funzionamento e decidere successivamente se continuare a usarlo durante il campionato.

Grazie alla collaborazione con FcInterNews, puoi quindi iniziare subito a preparare la tua asta e scoprire quanto spendere per i giocatori dell’Inter e della Serie A.

Prova gratuitamente Fantalgoritmo

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