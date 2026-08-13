Il mercato dell'Inter ha subito una notevole accelerazione negli ultimi giorni. E' ormai definito l'arrivo di Spence: l'esterno inglese classe 2000 svolgerà nella giornata di domani le visite mediche di rito per conto dell'Inter, prima di presentarsi nella sede di Viale della Liberazione per firmare il contratto fino al 2031 con il club nerazzurro. Affare da 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, spiega anche le ultime relative a Luis Henrique. Non ci sono novità particolari: fino a quando non ci sarà un'apertura del calciatore, non potranno essere definiti i contorni del suo eventuale passaggio alla Roma.