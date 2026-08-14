Davide Frattesi sarà un nuovo giocatore della Lazio, con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia disegnata nelle scorse ore. Questa mattina, i biancocelesti sono riusciti a risolvere l'intoppo burocratico, per una questione legati agli indici finanziari della Lega Serie A, trovando un nuovo accordo con l'Inter sulla formula del trasferimento: prestito oneroso da 5 milioni di euro e diritto di riscatto da 10 milioni di euro. Permane il 50% della futura rivendita oltre i 15 milioni di euro. Il giocatore, fa sapere Gianluca Di Marzio, partirà nel pomeriggio dall'aeroporto di Milano-Linate, effettuerà le visite mediche nel pomeriggio e poi firmerà il contratto domani mattina.