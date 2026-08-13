Inter e Betis Siviglia, a Ferragosto protagonisti di un'amichevole allo stadio 'San Nicola' di Bari, tornano a sfidarsi in una gara non ufficiale quasi quattro anni dopo l'ultima volta. L'unico precedente nella storia tra le due squadre andò in scena allo 'Stadio Benito Villamarin' di Siviglia il 17 dicembre 2022, durante la pausa per i Mondiali in Qatar: in quell'occasione la gara terminò 1-1, con Matteo Darmian a pareggiare l'iniziale vantaggio di Juanmi.

Sezione: Stats / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 19:21 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.