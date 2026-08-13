Davide Frattesi è pronto a diventare un giocatore della Lazio. Nelle scorse ore il club biancoceleste ha chiuso l'accordo con l'Inter per il centrocampista scuola Roma. L'affare è impostato sulla base di un prestito oneroso di un milione di euro più 14 milioni di euro di diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi delle condizioni seguenti: l'arrivo dei biancocelesti entro il decimo posto in classifica o almeno 22 presenze collezionate dall'ex Sassuolo. Sky evidenzia che i nerazzurri guadagnerebbero il 50% sulla futura plusvalenza dell'eventuale cessione di Frattesi, non sulla somma totale dell'operazione che eventualmente si materializzerà.