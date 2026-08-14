Inter-Betis di domani nel tardo pomeriggio, prevista al San Nicola di Bari, è l'ultimo test amichevole previsto per i nerazzurri prima dell'inizio del campionato. Una sfida in previsione della quale, lo scorso fine settimana, sono tornati ad allenarsi gli ultimi tre reduci del Mondiale, tra cui il nuovo acquisto John Stones.

"Come Lautaro e Thuram, a lavoro alla Pinetina dalla scorsa domenica, potrebbe pure disputare uno scampolo di gara a Bari contro gli andalusi - si legge su Tuttosport riguardo all'inglese - tuttavia una decisione definitiva verrà presa solo oggi da Chivu. Il punto focale della questione è relativo chiaramente alla condizione dei tre atleti, per cui potrebbe anche essere più funzionale un allenamento specifico in più, piuttosto che una sgambata di pochi minuti sul prato del San Nicola (l’unico infortunato è Massolin, che tornerà a disposizione tra una settimana)".