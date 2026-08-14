In attesa dell'annuncio ufficiale, oltre ai tifosi dell'Inter e al cassiere del Tottenham, anche il Middlesbrough può festeggiare il trasferimento di Djed Spence a Milano. Il club che oggi milita nella Championship aveva infatti negoziato una clausola del 15% sulla futura rivendita del difensore inglese, prevista al momento del suo trasferimento al Tottenham nel luglio 2022. Con le trattative tra Tottenham e Inter che entrano nelle fasi finali per una cifra totale superiore ai 30 milioni di euro, il Middlesbrough incasserà una percentuale dell'utile netto realizzato dagli Spurs sulla valutazione del giocatore.

I termini dell'affare

Quando il Tottenham acquistò Spence dal Middlesbrough nel 2022, la transazione iniziale fu strutturata attorno a una cifra base che crebbe fino a circa 20 milioni di sterline grazie a bonus legati alle prestazioni. Avendo già sbloccato diversi obiettivi bonus durante il periodo di Spence a nord di Londra, il Boro ha ora diritto a una quota diretta di qualsiasi importo in eccesso che il Tottenham riceverà rispetto all'accordo finanziario iniziale. Secondo i termini dell'accordo originale, la clausola del 15% spettante al Middlesbrough si applica specificamente all'utile netto realizzato dal Tottenham. Man mano che l'Inter finalizzerà la struttura definitiva del trasferimento, che si aggirerà tra i 30 e i 31,5 milioni di euro, il dipartimento finanziario del Middlesbrough monitorerà le cifre di chiusura per riscuotere la propria quota.