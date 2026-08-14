Davide Frattesi è pronto a riparitre dalla Lazio. In questi minuti il centrocampista azzurro sta per lasciare Milano e raggiungere la capitale. Dopo lo stop di questa mattina legato a un intoppo burocratico, il trasferimento è stato sbloccato grazie a un nuovo accordo tra il club biancoceleste e l’Inter.

La nuova formula

L’operazione prevede ora un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, oltre agli eventuali bonus. Confermata anche la clausola che garantisce all’Inter il 50% sulla futura rivendita del centrocampista.

La modifica della formula ha permesso alla Lazio di superare l’ostacolo legato agli indici economico-finanziari della Lega Serie A, che aveva temporaneamente bloccato l’operazione. Frattesi dovrebbe sostenere le visite mediche già oggi, mentre la firma sul nuovo contratto con la Lazio è prevista domani mattina.