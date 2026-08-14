E ora Curtis Jones, su cui l'Inter ha puntato il mirino da diverso tempo. Il centrocampista inglese è il prossimo obiettivo di mercato dei nerazzurri, quello che Cristian Chivu ha richiesto già da inizio estate per alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa. Nel frattempo, come ricorda il Corriere dello Sport, è stato ceduto Frattesi e verrà fatto lo stesso con Asllani e Massolin, seppure a condizioni diverse.

"Curtis Jones dal canto suo non vede l’ora: a più riprese via social ha strizzato l’occhio ai nerazzurri, arrivando addirittura a smentire in prima persona notizie su accordi con altre squadre qualche settimana fa, e ha fatto sapere di avere in testa soltanto l’Inter - si legge sul quotidiano - Tra i Campioni d’Italia e il calciatore c’è già un accordo su commissioni e ingaggio, manca quello tra i due club che potrebbe però arrivare presto: in agenda ci sono già ulteriori contatti per cercare un compromesso a stretto giro. Probabile che alla fine il punto di caduta possa essere tra i 30 e i 35 milioni di euro, bonus inclusi. Il Liverpool ha chiesto a più riprese di inserire anche una percentuale sulla futura rivendita e anche su questo aspetto bisognerà lavorare per sciogliere eventualmente il nodo legato all’entità della stessa.