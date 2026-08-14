Albert Riera riparte dalla Serbia. L’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte è stato scelto dalla Stella Rossa di Belgrado come nuovo allenatore al posto di Dejan Stankovic, dimessosi dopo l’eliminazione nei preliminari di Champions League contro l’Hapoel Be'er Sheva. Per Riera, ex giocatore di Liverpool, Galatasaray e Olympiacos, si apre così una nuova avventura al Rajko Mitic, il celebre “Maracana serbo”. Il tecnico maiorchino avrà il compito di proseguire il dominio della Zvezda, reduce da nove campionati serbi consecutivi conquistati.

La prima sfida sarà però europea: dopo l’uscita dalla Champions, Riera dovrà guidare la squadra nel tentativo di raggiungere la fase a gironi dell’Europa League, superando il Viktoria Plzen nell’ultimo turno preliminare."Diamo il benvenuto a Riera e confidiamo che possa ottenere grandi successi con la nostra Stella Rossa nei prossimi anni", ha dichiarato il club nel comunicato ufficiale. Il nuovo allenatore ha già rivolto un messaggio ai tifosi: "Recuperate presto e poi torniamo", invitandoli a ritrovare entusiasmo dopo la delusione europea.