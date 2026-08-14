Sono 22 i giocatori che Manuel Pellegrini ha portato a Bari per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, quella di domani contro l'Inter al San Nicola. Il tecnico cileno dovrà fare a meno di Giovani Lo Celso, Ez Abde, Aitor Ruibal e del portiere Diego Conde, rimasti a Siviglia, così come i giovani Gonzalo Petit e Morante, quest'ultimo alle prese con un lieve stiramento muscolare. Presenti invece gli altri prospetti Manu González e Gnangoro Bouaré, pienamente integrati nelle dinamiche della prima squadra durante il precampionato, insieme ai già affermati Pablo García e Ángel Ortiz.
— Real Betis Balompié (@RealBetis) August 14, 2026
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Sezione: L'avversario / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 18:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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