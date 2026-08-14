Sono 22 i giocatori che Manuel Pellegrini ha portato a Bari per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, quella di domani contro l'Inter al San Nicola. Il tecnico cileno dovrà fare a meno di Giovani Lo Celso, Ez Abde, Aitor Ruibal e del portiere Diego Conde, rimasti a Siviglia, così come i giovani Gonzalo Petit e Morante, quest'ultimo alle prese con un lieve stiramento muscolare. Presenti invece gli altri prospetti Manu González e Gnangoro Bouaré, pienamente integrati nelle dinamiche della prima squadra durante il precampionato, insieme ai già affermati Pablo García e Ángel Ortiz.