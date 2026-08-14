Con un'uscita a sorpresa, il talent scout Antonio Bongiorni, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato degli esterni offensivi lanciando un suggerimento alla Fiorentina di Fabio Grosso: "Se fossi in loro prenderei un giocatore che in Italia non viene apprezzato abbastanza, ossia Luis Henrique dell'Inter".

Una scelta sorprendente. Perché proprio lui?

"Perché secondo me è uno dei più forti nel nostro campionato. Bisognerebbe guardarlo attentamente durante una partita. Su cento palloni, secondo me, ne sbaglia al massimo due. È vero che deve anche occuparsi della fase difensiva, ma se gli lasci maggiore libertà nell'uno contro uno può diventare un giocatore di notevole importanza. Ha qualità, tecnica e continuità".