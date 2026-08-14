Ultima amichevole pre-stagionale per l'Inter prima dell'inizio del campionato, previsto sabato 22 agosto al Meazza contro il neo promosso Monza. Ore 18.30, per la precisione. Domani sera alle 19.30 i nerazzurri afffronteranno al San Nicola di Bari il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, altro test-match interessante per tastare il polso delle condizioni fisiche dei giocatori di Cristian Chivu.

Il programma di domani prevede la partenza del gruppo dall'aeroporto di Malpensa la mattina. Arrivo intorno a mezzogiorno a Brindisi, quindi viaggio a Bari per la partita. Al termine della quale è prevista la partenza immediata verso Milano.

Sezione: Focus / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 17:00
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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Simone Togna
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Simone Togna
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