Nicolò Zaniolo sarà un valore aggiunto per l'Udinese anche nella prossima stagione, se confermerà quanto di buono ha mostrato nella scorsa annata, quella della sua rinascita in fatto di continuità di rendimento. A dirlo è Kosta Runjaić, tecnico dei friulani, a Sky Sport: "Nicolò è un ragazzo eccezionale e un giocatore altrettanto eccezionale - le sue parole -. Penso abbia disputato una stagione fantastica l'anno scorso, anche al di sopra delle aspettative. Sa che da lui ci aspettiamo un livello ancora più alto. Lo sproneremo e lo aiuteremo perché vogliamo vedere uno Zaniolo ancora migliore. Se giocherà al top, avrà un grande impatto sulla squadra. Il suo obiettivo è tornare in Nazionale".