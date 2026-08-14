Si giocherà domani l'ultimo test amichevole dell'estate dell'Inter prima dell'inizio del nuovo campionato. I nerazzurri scenderanno in campo alle 19.30 contro il Betis al San Nicola di Bari. Non ci sarà ovviamente Spence, come riporta anche il Corriere dello Sport: l'inglese è atteso dai test atletici ad Appiano Gentile prima di cominciare gli allenamenti nella speranza di essere già convocabile per il Monza.

"In vista di quell’appuntamento, Chivu potrà dare spazio per la prima volta ad Akanji al centro della difesa - si legge sul quotidiano -, così come potrebbe dare la possibilità a Bonny ed Esposito di affinare il feeling, considerando che sono candidati a partire dal primo minuto insieme nel primo appuntamento di Serie A. Sempre che Lautaro e Thuram, che intanto corrono contro il tempo, non dimostrino già a sorpresa una condizione in grado di sostenere un minutaggio importante a stretto giro".

Sezione: Rassegna / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 08:56
Autore: Antonio Di Chiara
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