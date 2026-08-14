Sembrava una trattativa ormai chiusa quella tra l'Inter e l'Espanyol per il trasferimento a titolo definitivo di Issiaka Kamate nella Liga. Ai nerazzurri 3 milioni di euro più il 50% di una eventuale futura rivendita, stando all'intesa. Però, come fa sapere Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, il club spagnolo non ha ancora chiuso l'operazione. 

In Viale della Liberazione aspetteranno ancora un paio di giorni, poi prenderanno in considerazione un'altra offerta ricevuta per il classe 2004 francese, reduce da una proficua stagione in U23.

Sezione: Focus / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 01:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.