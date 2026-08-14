In occasione dei due incontri di calcio in programma allo stadio San Nicola nel weekend di Ferragosto, l'azienda dei trasporti locali di Bari AMTAB, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha predisposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e l’attivazione delle aree di sosta nelle zone limitrofe allo stadio. Sabato 15 agosto, in occasione dell’amichevole precampionato Inter-Betis Siviglia, con calcio d’inizio alle ore 19.30, sarà attivo un servizio speciale di bus navetta diretto allo stadio, con prima partenza alle ore 17 da via Capruzzi, fronte civico 152, lato binari. Domenica 16 agosto, per l’incontro di Coppa Italia Serie C Bari-Casarano, in programma alle ore 21, il servizio speciale partirà sempre da via Capruzzi, con prima corsa alle ore 18.30.

In entrambe le giornate, i bus raggiungeranno il San Nicola attraverso viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, ponte Solarino, via Cotugno, via Generale Bellomo e la SP 236, con capolinea in via Nicola Vernola, dove la Polizia locale ha riservato un’area per la sosta dei mezzi AMTAB. Al termine delle partite saranno garantite le corse di ritorno verso il centro cittadino, con partenza da via Nicola Vernola e arrivo al capolinea di via Capruzzi, tra i civici 214 e 232, lato portici. Per usufruire del servizio sarà necessario essere in possesso di un regolare titolo di viaggio. Per quanto riguarda la sosta, i parcheggi nelle aree limitrofe allo stadio saranno attivi sabato 15 agosto dalle ore 9 alle 21 e domenica 16 agosto dalle ore 9 alle 22.30. La tariffa unica giornaliera sarà di 3 euro per le autovetture e 12 euro per i bus. In occasione di Inter-Betis Siviglia, al fine di decongestionare il traffico nelle zone circostanti lo stadio, AMTAB suggerisce inoltre l’utilizzo del Polipark, collegato al San Nicola attraverso il servizio navetta predisposto per l’occasione. La struttura dispone di 1.384 posti auto coperti e 30 posti riservati alle persone con disabilità.