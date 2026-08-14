In Premier League esiste virtualmente un potenziale valzer di centrocampisti che a suon di milioni di sterline potrebbe scuotere il mercato locale e non solo. Il pulsante di avvio potrebbe premerlo Rodri, in uscita dal Manchester City direzione Barcellona, con tutte le difficoltà finanziarie del caso. In casa Liverpool questo trasferimento potrebbe avere conseguenze su Alexis Mac Allister, che ad oggi viene confermato perché, come sottolinea The Athletic, i Reds stanno aspettando una nuova offerta dall'Inter per Curtis Jones e non vogliono lasciar partire un altro centrocampista. A meno che non arrivi una proposta talmente importante per il 28enne argentino, da portare alle riflessioni del caso.

Il Liverpool ha dato priorità alle proroghe contrattuali per Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai, mentre Mac Allister ha ancora due anni di contratto e compirà 28 anni a dicembre. Nonostante questa estate sia un momento ideale per ottenere il massimo valore, trovare un sostituto a questo stadio rende comunque improbabile una cessione.