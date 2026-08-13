Emergono ulteriori dettagli sul passaggio all'Inter di Djed Spence. L'esterno destro dell'Inghilterra sarà un nuovo giocatore dell'Inter entro il weekend. Secondo quanto riporta oggi Sport Mediaset, oltre ai 30 milioni di parte fissa e i 2 milioni di bonus, il Tottenham manterrà anche il 10% sulla rivendita del giocatore.

Il giocatore dovrebbe raggiungere l'Italia tra stasera e domani, così da iniziare la sua avventura in Serie A. Una volta completato il tradizionale iter delle visite mediche, l'ex Genoa raggiungerà la sede di Viale della Liberazione per le firme, prima di unirsi al gruppo di Cristian Chivu e mettere nel mirino Inter-Monza,

Sezione: Copertina / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 13:16
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.