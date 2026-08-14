Prosegue la trattativa tra Inter e Roma per la cessione di Luis Henrique. Un'operazione impostata, secondo Tuttosport, sui 25 milioni più bonus con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma non ancora definitiva. Manca ancora l'ok definitivo del brasiliano e nel frattempo i giallorossi stanno dando priorità alla ricerca di un esterno d'attacco. Secondo il quotidiano non è una trattativa che decollerà nelle prossime ore.

"Dalla possibile uscite del brasiliano dipenderà poi l'eventuale ultimo colpo in entrata dell'Inter, fra la possibilità di inserire un jolly d'attacco come Fofana (Lione) o Diaby (Al-Ittihad), o la necessità tecnica di avere un quinto in più, con il possibile ritorno di fiamma di Perisic, affare low-cost da ultime ore di mercato".