Conferme anche da Roma, dove Davide Frattesi sarà nel pomeriggio: come evidenzia Il Messaggero, l'affare tra Lazio e Inter è stato sbloccato grazie a una telefonata risolutiva tra i presidenti Beppe Marotta e Claudio Lotito. Il problema è nato stamattina e l'operazione ha rischiato di naufragare prima che i due club cambiassero la formula: la Lazio pagherà all'Inter circa 5 milioni per il prestito oneroso, riservandosi il diritto di riscatto a giugno per 10-11 milioni di euro. All'Inter spetterà il 50% del ricavato dalla futura rivendita. Viene così raggirato il limite burocratico scaturito dell'impossibilità per la Lazio di chiudere la trattativa con obbligo di riscatto condizionato in regime di calciomercato a saldo zero: la formula iniziare (prestito a un milione di euro, obbligo di riscatto a 14 condizionato alle 25 presenze del ragazzo in biancoceleste o al decimo posto della squadra nell'annata 2026/27 e metà dell'eventuale plusvalenza scaturente dalla futura rivendita da girare al club nerazzurro) non sarebbe stata accettabile dalla Lega Serie A.

Dopo aver atteso in aeroporto senza prendere il volo di metà mattinata in arrivo a Roma alle 12.40, Frattesi salirà sul volo successivo per la Capitale, in arrivo a Fiumicino a metà pomeriggio, per poi sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto quinquennale che lo legherà alla Lazio fino al 2031.