Con il discorso tra la Roma e Luis Henrique che rimane aperto, è possibile che l'Inter decida di sostituire il brasiliano con un esterno ritenuto più adatto alle esigenze della squadra. Negli ultimi giorni in tal senso è emerso il nome di Malick Fofana, classe 2005 belga, giudicato un astro nascente del calcio internazionale e frenato da qualche infortunio di troppo. La stessa Roma starebbe pensando a lui qualora l'accordo con il Porto per Rodrigo Mora saltasse. Secondo Sport.fr, un importante club italiano di cui però non viene fatto il nome sarebbe pronto a presentare un'offerta di circa 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'esterno 21enne. Questa cifra da sola dimostra il crescente valore del giocatore del Lione sul mercato, ora che la finestra di mercato estiva entra nella sua fase finale.

Raramente un calciatore ha generato tanto clamore a Lione nelle ultime settimane. Tra le voci di un trasferimento al Lipsia emerse a inizio agosto, il successivo interesse di diversi top club europei e la sorprendente idea di un accordo con un agente che coinvolgerebbe anche Yan Diomandé, la saga di Fofana assomiglia sempre più a una vera e propria telenovela estiva. Il Lione, impegnato da diversi mesi in una ristrutturazione finanziaria, non dovrebbe logicamente rifiutare un'offerta del genere qualora si concretizzasse. Il club del Rodano, infatti, ha costruito gran parte della sua strategia di mercato proprio su questo principio: sviluppare, scoprire, vendere. Afonso Moreira, ceduto per 33 milioni di euro dopo essere stato acquistato per 2 milioni, ne è l'esempio più lampante di quest'estate.

Rimane un interrogativo cruciale: Paulo Fonseca accetterà di perdere uno dei suoi giocatori più importanti a pochi giorni da un'importantissima partita di spareggio di Champions League contro il Fenerbahçe? Non c'è ancora nulla di ufficiale. Ma il processo è sicuramente in corso e potrebbe concludersi molto rapidamente nei prossimi giorni.