Mentre si attende che Djed Spence arrivi nella sede di Viale della Liberazione a Milano per firmare il contratto quinquennale con l'Inter, Sportmediaset chiarisce la regola sul tesseramento degli extra-comunitari, posto che l'esterno è il secondo inglese dopo John Stones che verrebbe tesserato e da qualche anno il Regno Unito non è più nella UE.

Ebbene, in base alle regole italiane ogni club ha a disposizione due slot extra UE, a cui se ne aggiungono altri due: uno per tesserare un albanese, uno per tesserare un britannico. Nello specifico, l'Inter ha tesserato Stones come britannico, quindi Spence andrà a occupare lo slot da extra-comunitario. Ne resta un secondo, che nelle speranze del club dovrebbe essere assegnato a Curtis Jones.

Sezione: News / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 14:33
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.