Dopo il tecnico Emilio Longo, si è presentato a parlare nella sala stampa del Tardini anche Emanuele Cicerelli, capitano del Catania, che ha parlato dopo la partita persa in Coppa Italia contro il Parma. Con focus, inevitabilmente, sul momento che sta attraversando la squadra rossoazzurra, che però Cicerelli ritiene di non poter abbandonare adesso: "Stiamo parlando con la società. Si è fatto tanto rumore, non ritengo giusto dire tante cose. Io sono qui e la mia priorità è il Catania e sto parlando con loro. Nel periodo del mercato si parla di squadre, interessamenti, a volte si fa fatic a distinguere tra realtà e articoli. Bisogna capire come vanno le cose. Io vivo il tutto serenamente: porto rispetto ai miei compagni, allo staff e ai tifosi. Io mi prenderò, eventualmente, la responsabilità di comunicare qualcosa, ma non ci sono dubbi che io stia bene a Catania. Sono propenso a restare, i discorsi sono positivi".

Quanto pensi ci farà divertire il Catania?

"Il percorso è diverso, ovviamente stiamo lavorando con disponibilità da parte di tutti. Stiamo provando a cercare di dominare le partite e ci abbiamo provato anche oggi, nonostante il Parma sia più avanti di noi dal punto di vista fisico. La strada è quella giusta".