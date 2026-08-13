Non arrivano conferme circa un presunto interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez, dopo la notizia rimbalzata in Spagna nelle scorse ore. Il Toro è stato indicato da alcuni media iberici come obiettivo dei catalani alternativo a Julian Alvarez, nel caso in cui dovesse fallire l'assalto a quest'ultimo.

Commentando queste indiscrezioni, secondo cui, inoltre, ci sarebbe stato un incontro tra il diesse dei blaugrana Deco e l'agente del Toro Alejandro Camano, Fabrizio Romano ha spiegato che non è suonato nessun campanello d'allarme in casa Inter: i dirigenti nerazzurri sono tranquilli e convinti che il capitano rimarrà lì al suo posto anche nella stagione ormai alle porte. Se a Milano c'è questa convinzione, da Barcellona confermano che non c'è nulla di concreto in questi rumors.