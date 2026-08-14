Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato. L’attaccante italiano ha deciso di chiudere la propria carriera da professionista, risolvendo il contratto che lo legava al Paris FC. Immobile era approdato al club francese durante il mercato invernale, dopo l’esperienza con il Bologna. Si chiude così un percorso importante per uno dei bomber italiani più prolifici degli ultimi anni, protagonista sui campi di Serie A e anche con la maglia della Nazionale. A comunicare ufficialmente la separazione è stato lo stesso Paris FC, attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Il club ha voluto salutare l’attaccante con parole di grande affetto e riconoscenza:

"Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda". Con la risoluzione del contratto arriva dunque l’addio definitivo al calcio giocato per Immobile, che mette la parola fine a una lunga carriera ricca di gol, trofei e soddisfazioni personali.

I numeri di Ciro Immobile

Si chiude a 36 anni la carriera di uno dei bomber italiani più importanti dell’ultimo decennio. Ciro Immobile saluta il calcio giocato dopo aver lasciato il segno in Serie A con 201 gol, nonostante le difficoltà fisiche che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. Nell’ultima parentesi al Paris FC, l’attaccante ha collezionato 12 presenze, realizzando 2 reti.Il capitolo più significativo della sua carriera resta però quello con la Lazio, dove Immobile ha scritto pagine importanti della storia biancoceleste, arrivando a segnare ben 169 gol. Indimenticabile anche la stagione da record in cui ha messo a referto 36 reti in campionato, conquistando la classifica marcatori e confermandosi tra i migliori centravanti del calcio italiano.

"Ho tanti progetti per il futuro"

L'annuncio del bomber italiano è arrivato in giornata tramite i social del Paris Fc, con un video che lo riprende un po' commosso: “Non è stata una decisione semplice, ma è arrivato il momento di passare più tempo con la mia famiglia che mi ha sempre seguito ovunque, cui devo restituire quello che mi ha dato. Non siate tristi per me, ho tanti progetti per il futuro”.