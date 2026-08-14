Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato. L’attaccante italiano ha deciso di chiudere la propria carriera da professionista, risolvendo il contratto che lo legava al Paris FC. Immobile era approdato al club francese durante il mercato invernale, dopo l’esperienza con il Bologna. Si chiude così un percorso importante per uno dei bomber italiani più prolifici degli ultimi anni, protagonista sui campi di Serie A e anche con la maglia della Nazionale. A comunicare ufficialmente la separazione è stato lo stesso Paris FC, attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Il club ha voluto salutare l’attaccante con parole di grande affetto e riconoscenza:
"Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda". Con la risoluzione del contratto arriva dunque l’addio definitivo al calcio giocato per Immobile, che mette la parola fine a una lunga carriera ricca di gol, trofei e soddisfazioni personali.
I numeri di Ciro Immobile
Si chiude a 36 anni la carriera di uno dei bomber italiani più importanti dell’ultimo decennio. Ciro Immobile saluta il calcio giocato dopo aver lasciato il segno in Serie A con 201 gol, nonostante le difficoltà fisiche che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. Nell’ultima parentesi al Paris FC, l’attaccante ha collezionato 12 presenze, realizzando 2 reti.Il capitolo più significativo della sua carriera resta però quello con la Lazio, dove Immobile ha scritto pagine importanti della storia biancoceleste, arrivando a segnare ben 169 gol. Indimenticabile anche la stagione da record in cui ha messo a referto 36 reti in campionato, conquistando la classifica marcatori e confermandosi tra i migliori centravanti del calcio italiano.
"Ho tanti progetti per il futuro"
L'annuncio del bomber italiano è arrivato in giornata tramite i social del Paris Fc, con un video che lo riprende un po' commosso: “Non è stata una decisione semplice, ma è arrivato il momento di passare più tempo con la mia famiglia che mi ha sempre seguito ovunque, cui devo restituire quello che mi ha dato. Non siate tristi per me, ho tanti progetti per il futuro”.
Autore: Giammarco Probo
Altre notizie - News
Altre notizie
- 22:49 Coppa Italia - Cutrone ispira, Varela e Forson segnano: Monza-Avellino 3-0
- 22:35 UFFICIALE - Frattesi è della Lazio: trasferimento a titolo temporaneo
- 22:27 liveVado-Inter U23, 1-1 al 90': il passaggio del turno si deciderà ai rigori
- 22:20 Oro nei 10mila a Birmingham, Nadia Battocletti fa il bis. E con lei l'Inter
- 22:06 Catania, Cicerelli: "Stiamo provando a dominare le partite, come oggi"
- 21:51 Totocalcio, primo concorso della nuova stagione: Inter-Monza in palinsesto
- 21:37 C'è Inter-Betis, la AMTAB potenzia il servizio di trasporto pubblico
- 21:15 Catania, Longo: "La squadra oggi ha onorato la maglia, mi importa questo"
- 21:08 UFFICIALE – Immobile si ritira: risolto il contratto con il Paris FC
- 20:54 Lega Serie A passa all'azione: interrotta la collaborazione con Tring
- 20:41 Fantacalcio 2026/27, è il momento dell’asta: scopri quanto spendere per i giocatori dell’Inter
- 20:27 Giuntoli sul mercato: "Lang, Diao o Esposito? L’Atalanta ha le sue risposte"
- 20:13 Esposito e l'Inter, la volontà è di andare avanti. Ma non c'è alcuna fretta
- 20:10 Catania, fine della corsa in Coppa Italia: il Parma vince 2-0 e avanza
- 19:56 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 19:45 videoFinito l'incontro Giuffredi-Inter: bocca cucita per l'agente all'uscita
- 19:42 Stella Rossa, finisce l'avventura di Stankovic: Riera nuovo tecnico
- 19:29 Bongiorni: "Io per la Fiorentina prenderei Luis Henrique, ecco perché"
- 19:15 Trevisani: "Scudetto, Inter e Napoli in prima fila. Ma può cambiare tutto"
- 19:05 Spence, l'annuncio dell'ufficialità atteso domani per questioni burocratiche
- 19:00 Rivivi la diretta! FRATTESI alla LAZIO con una novità! AURA SPENCE, domani INTER-BETIS: SUBITO STONES? E LAUTARO...
- 18:55 Qui Betis - Sono 22 i convocati per la gara con l'Inter: non c'è Lo Celso
- 18:41 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 18:30 videoFrattesi è a Roma: l'avventura con la Lazio sta per avere inizio
- 18:27 Runjaić: "Zaniolo vuole tornare in Nazionale, sa cosa ci aspettiamo da lui"
- 18:14 L'interista Yeman Crippa: "Anche quest'anno non ce n'è per nessuno"
- 18:00 Sport.fr - Un club italiano ha pronti 40 milioni per Fofana
- 17:45 Djed Spence all'Inter: anche il Middlesbrough festeggia
- 17:31 videoInter, in sede gli agenti di Pio Esposito: sul tavolo il rinnovo
- 17:15 Motta saluta l'Inter: "Solo il tempo dirà se le nostre strade si incroceranno di nuovo"
- 17:00 Trasferta di un giorno a Bari: il programma di viaggio dell'Inter
- 16:45 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 16:28 UFFICIALE - Inter, Matteo Motta ceduto a titolo definitivo al Pescara
- 16:15 BILD - L'Inter pensa al giovane Reggiani, contattato l'entourage
- 16:03 FOTO - Frattesi lascia l'Inter, la Lazio lo aspetta: la partenza da Milano
- 16:00 Inter-Betis a Ferragosto: due precedenti nella storia tra le due squadre
- 15:46 Un'ala offensiva se parte Luis Henrique? Per Fofana nessuna trattativa avanzata
- 15:32 Domani la sfida all'Inter: la probabile formazione del Betis Siviglia
- 15:17 Spence, visite mediche completate. L'inglese atteso in sede per le firme
- 15:05 Sky - Inter-Betis, la probabile formazione: ballottaggio Bisseck-Stones
- 14:50 Dal Betis al Monza, la grande occasione di Diouf aspettando Spence: Andy per ora è il titolare
- 14:33 Spence secondo inglese dopo Stones: come funziona la regola degli extra UE
- 14:18 Frattesi-Lazio, giocatore a Roma nel pomeriggio. Domani le firme
- 14:09 Berenbruch, possibilità Avellino. Ma non è l'unico candidato
- 13:55 Da Aldridge a Firmino: Jones può entrare in una cerchia storica del Liverpool
- 13:45 Lazio, Gattuso: "Frattesi può darci una grandissima mano, spero che arrivi"
- 13:40 Kamate-Espanyol, Inter in attesa. Il giocatore ha un'altra offerta sul tavolo
- 13:26 Frattesi, telefonata decisiva Lotito-Marotta. Giocatore a Roma nel pomeriggio
- 13:13 Akanji accoglie Stones: "Benvenuto nella famiglia Inter, fratello"
- 12:58 The Athletic - Il Liverpool attende l'offerta dell'Inter per Jones e blocca Mac Allister
- 12:45 Rodrigo Mora si complica, la Roma pensa anche a Fofana
- 12:31 Via libera per Frattesi, scambio di documenti con il nuovo accordo tra Lazio e Inter
- 12:18 Il Giorno - Inter U23 in Coppa Italia: Vecchi recupera alcuni giovani "prestati" a Chivu
- 12:04 Nuova opportunità per Khalaili: l'israeliano va al Crystal Palace
- 11:52 Frattesi, soluzione trovata: cambiano i dettagli dell'accordo tra i due club
- 11:44 Frattesi-Lazio, parti al lavoro. Ottimismo per una soluzione nelle prossime ore
- 11:36 Inter-Betis Siviglia, si prevede una nutrita partecipazione
- 11:22 TS - Inter, in previsione dalle due alle quattro uscite. Per Massolin si riapre la pista Monza?
- 11:20 FRATTESI-LAZIO, STOP IMPROVVISO: COSA STA ACCADENDO. L'AFFARE SALTA? E JONES...
- 11:07 Luis Henrique-Roma, è un problema di ingaggio. Tra i club l'accordo si troverebbe
- 10:52 Frattesi-Lazio, trasferimento sospeso: manca l'ok della Lega, le motivazioni
- 10:48 TS - Inter-Betis, solo oggi la decisione sugli ultimi rientrati: il punto
- 10:34 TS - Luis Henrique-Roma? Non subito. Se va via il brasiliano, l'Inter può tornare su un ex
- 10:20 Lazio, è il Frattesi-Day: per rilanciarsi e convincere anche Mancini
- 10:06 TS - Inter, tutte le energie per Jones: c'è il sì di Oaktree. Segnali dal Liverpool
- 09:52 GdS - Luis Henrique in pole per la Roma, ma i giallorossi prendono tempo: il punto
- 09:38 TS - Tre inglesi con due slot extra UE? Si può fare: cosa dice il regolamento
- 09:24 Il Messaggero - Luis Henrique-Roma, sul tavolo un prestito con diritto
- 09:16 videoMattinata di visite al CONI per Spence: il saluto dell'inglese
- 09:10 CdS - Jones, ambizione da predestinato: l'inglese ha un desiderio